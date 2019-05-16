Новости шоу-бизнеса

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Компания SPIM.RU представила новую коллекцию матрасов от бренда TEMPUR
10:53
Фото: SPIM.RU
Компания Spim.ru включила в свой ассортимент матрасов новую коллекцию Prima от широко известного бренда Tempur.
Как и ранее, продукция представлена в трех базовых линейках производителя Original, Cloud, Sensation. Ее отличием от предыдущих предложений является высота основания: она составляет всего 19 см, тогда как для направлений Supreme, Elite и Luxe соответствует 21, 25 и 30 см.
Небольшая высота новинки позволяет грамотно обустраивать большинство форматов современных кроватей, в том числе и тех, что снабжены механизмами трансформации.
Вся коллекция Prima рассчитана на нагрузку на спальное место до 150 кг и имеет одну рабочую сторону. Также общим для моделей Original, Cloud, Sensation является наличие съемного трикотажного чехла с покрытием CoolTouch, обладающим приятной способностью сохранять прохладу спального места. За счет наличия молнии на этом оформлении, возможна регулярная стирка, для которой рекомендуемый режим составляет 40оС. В остальном товары существенно различаются своими характеристиками.
Матрасы Tempur Prima Original по ссылке имеют уровень жесткости выше среднего, что обеспечено использованием при изготовлении одиннадцатисантиметрового слоя пены Tempur и восьмисантиметрового слоя с эффектом памяти Tempur Support, созданного из вязкоэластичной пены.
Продукция Tempur Prima Cloud имеет умеренно мягкую жесткость. В ней использованы слои с эффектом памяти Tempur Extra-Soft и Tempur Support, а также пена с плотной структурой DuraBase Technology. Высота этих составляющих соответствует 4, 4 и 11 см.
Для потребителей, предпочитающих жесткие спальные основания, приготовлена линейка Tempur Prima Sensation, с чьими особенностями можно ознакомиться по ссылке. Здесь предусмотрено три слоя, из которых первый представлен вязкоэластичным материалом с эффектом памяти Tempur Support и имеет высоту 4 см. Далее за ним следует четырехсантиметровый слой упруго-эластичной пены, выполненной по инновационной технологии Dynamic Support Technology, которая призвана облегчать движения человека во время сна и обеспечивать грамотную поддержку тела. Завершающей составляющей этой модели является пена повышенной плотности DuraBase Technology высотой 11 см.
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