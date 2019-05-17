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В Афганистане 17 сотрудников полиции погибли в результате ошибочного авиаудара
17.5.2019 10:10
Фото: sana.af
Инцидент случился на территории провинции Гильменд.
Как сообщает агентство Associated Press, пока остается неизвестным, кем был нанесен удар с воздуха.
В результате ошибочно нанесенного авиаудара погибли по меньшей мере семнадцать сотрудников полиции, еще четырнадцать получили ранения.
Отмечается, что ЧП случилось в минувший четверг, 16 мая, когда силовики проводили операцию по обезвреживанию боевиков "Талибана" (движение в России признано экстремистским, его деятельность официально запрещена). Удар по полицейским был нанесен, когда они находились неподалеку от Лашкаргаха - столицы провинции Гильменд.
Предположительно, атака могла быть совершена по ошибке с американского или афганского самолета. Как заявили талибы, к инциденту якобы причастны Соединенные Штаты.
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