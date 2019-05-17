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В Афганистане 17 сотрудников полиции погибли в результате ошибочного авиаудара


17.5.2019 10:10
В Афганистане 17 сотрудников полиции погибли в результате ошибочного авиаудараФото: sana.af

Инцидент случился на территории провинции Гильменд.

Как сообщает агентство Associated Press, пока остается неизвестным, кем был нанесен удар с воздуха.

В результате ошибочно нанесенного авиаудара погибли по меньшей мере семнадцать сотрудников полиции, еще четырнадцать получили ранения.

Отмечается, что ЧП случилось в минувший четверг, 16 мая, когда силовики проводили операцию по обезвреживанию боевиков "Талибана" (движение в России признано экстремистским, его деятельность официально запрещена). Удар по полицейским был нанесен, когда они находились неподалеку от Лашкаргаха - столицы провинции Гильменд.

Предположительно, атака могла быть совершена по ошибке с американского или афганского самолета. Как заявили талибы, к инциденту якобы причастны Соединенные Штаты.

Автор: Злата Богатова

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