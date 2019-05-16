|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Башкирии до 8 человек возросло число пострадавших в крупном ДТП
09:26
Фото: livejournal.com
По предварительным данным, в Уфе произошла авария с участием грузовой "Газели" и двух пассажирских автобусов.
Обстоятельства ЧП выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Как передает агентство "Интерфакс-Поволжье", в Уфе до восьми человек увеличилось количество пострадавших в дорожной аварии. Со ссылкой на источники в региональном Минздраве отмечается, что двое из тех, кто обратился за помощью к медикам, были госпитализированы. Состояние пациентов врачи оценивают как средней тяжести.
Шесть человек после оказания первой помощи были отпущены домой, восстанавливать здоровье они будут в амбулаторных условиях.
Ранее стало известно о столкновении грузовой "Газели" и двух пассажирских автобусов. ДТП случилось на остановке "Театр кукол". В ГИБДД по региону сообщили, что водитель грузовика допустил въезд в автобус Ford Transit, который в тот момент двигался в попутном направлении.
Ford после удара был отброшен на автобус "НефАЗ". Первоначально экстренные службы Уфы сообщали о том, что травмы получили пять человек.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|