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В хорватском журнале папу Римского назвали антихристом
16.5.2019 19:25
Фото: novyny.org
Автор "Хорватского еженедельника" назвал папу Римского Франциска антихристом, комментируя его позицию по необъявлению католического викария Хорватии Алоизие Степинаца святым.
На обложке нового номера журнала хорватских правых сил редакторы разместили фото улыбающегося понтифика с соответствующей подписью.
Снимок сопровождался словами, которые были напечатаны большим шрифтом: "ANTIKRIST - pontifex maximus". В последующем тексте говорилось о том, что Алоизие Степинац в будущем станет святым. И объявит об этом "папа, который будет достоин его светлости".
Ранее папа Франциск в интервью хорватской прессе заявил о том, что в ближайшее время не планируется проводить канонизацию Степинаца. Это связано с тем, что не в полной мере ясна его деятельность, отмечал понтифик. При этом папа Римский напомнил о том, что католическая церковь ранее уже причислила кардинала к лику блаженных. При этом Сербская православная церковь выражает прямо противоположное мнение о роли Степинаца в истории.
В период правления хорватских фашистов-усташей Алоизие Степинац являлся духовным лидером католического населения страны. В 1946 году власти Югославии признали его виновным в сотрудничестве с усташским национал-фашистским режимом Независимого государства Хорватия (НГХ) во времена Второй мировой войны. Степинац приговорен тогда к шестнадцати годам тюрьмы.
На сегодняшний день в Сербии распространено мнение о том, что именно на кардинале лежит ответственность за разжигание ненависти к их народу. Кроме того, Степинац в годы войны способствовал геноциду сербов, которые проживали в Хорватии.
Хорваты же не оставляют попыток добиться канонизации кардинала, считая его "мучеником коммунистического режима". По мнению ряда деятелей, Степинац активно отстаивал идею независимости Хорватии.
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