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Власти Омана взяли под стражу двух британок по обвинению в краже собак
16.5.2019 18:24
Фото: vk.com
33-летняя Дженнифер Грин и ее приятельница решительно отрицают все обвинения.
По словам женщин, они лишь попытались спасти животных, оставленных владельцем на улице под палящим солнцем.
Как сообщает The Sun, задержанные женщины являются сотрудницами Британского совета в Маскате, они работают в качестве преподавателей английского языка. Среди их учеников, в частности, оманские дипломаты и работники МИДа.
По словам Майка Грина – брата Дженнифер, он крайне обеспокоен из-за того, что его сестра уже почти три недели провела в тюрьме, находясь в ужасных условиях. Учитывая, что у мусульман сейчас продолжается священный месяц Рамадан, расследование остается на прежнем этапе, констатировал мужчина.
Ранее суд согласился выпустить британок, если они заплатят хозяевам собак 4000 фунтов стерлингов (335 тыс. рублей), но позже сделку приостановили. Как оказалось, правоохранители заподозрили, что женщины, пытавшиеся напоить в жаркий день чужих животных, могли перед этим употреблять спиртное.
Не так давно в Норвегии скончалась молодая женщина, которая во время зарубежной поездки пыталась помочь бездомной собаке. Приютив щенка, когда отдыхала с друзьями на Филиппинах, 24-летняя Биргитта Каллестад заразилась бешенством. К врачам она обратилась слишком поздно, когда болезнь уже начала проявляться, поэтому медики оказались бессильны.
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