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В Йемене в результате авианалета ранены две россиянки


16.5.2019 16:05
В Йемене в результате авианалета ранены две россиянкиФото: sana-syria.org

Среди тех, кто пострадал в результате недавней атаки с воздуха, две гражданки РФ, сообщает агентство Associated Press.

Со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения уточняется, что жертвами авианалета стали шесть человек, более сорока получили ранения.

Сведений о личности россиянок, а также о том, чем они занимались в Йемене, официальные источники пока не приводят. По данным местных властей, самолеты коалиции атаковали позиции мятежников-хуситов в Сане. В результате инцидента шесть человек погибли, 41 был ранен.

В ряде СМИ появились сообщения о том, что могли пострадать несколько гражданских объектов. В частности, подконтрольный правящему на севере Йемена шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситы) телевизионный канал "Аль-Масира" передает о том, что самолеты наносили удары по жилому кварталу на пересечении столичных улиц Рабат и Ракас.

Накануне вечером госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил о том, что в ответ на атаку с беспилотников центрального нефтепровода в Саудовской Аравии по позициям хуситов будут нанесены жесткие удары.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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