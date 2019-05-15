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В Австрии объявили запрет на хиджабы в начальных классах
13:13
Фото: hit.media
Австрийские депутаты поддержали запрет на ношение головных платков, связанное с религиозными соображениями, для девочек, которые посещают начальные классы.
Решение было принято большинством голосов, передает сегодня агентство Associated Press.
В соответствии с документом, запрет распространяется на все атрибуты одежды, которые могут скрывать голову, лицо и волосы из-за религии либо идеологии родителей детей. Вместе с тем, представители консервативной Австрийской народной партии, лидером которой является канцлер страны Себастьян Курц, выразили мнение о том, что законопроект вполне может быть оспорен в конституционном суде Австрии.
Ранее австрийские власти уже объявили вне закона хиджабы в судах и образовательных учреждения, кроме начальной школы, а также некоторых других общественных местах. Помимо этого, одеваться в соответствии с требованиями религии в Австрии не могут сотрудники чиновники, сотрудники полиции и судебной системы.
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