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Британский лингвист установил, на каком языке написан манускрипт Войнича
11:40
Фото: tourister.ru
Как утверждает Герард Чешир из Бристольского университета (Великобритания), он смог расшифровать текст книги, которая считается одной из самых загадочных в мире.
По словам ученого, манускрипт Войнича написан на одном из народных диалектов романских языков.
Язык, на котором написала книга, впоследствии бесследно исчез, заключает британский ученый. Своими выводами лингвист поделился в статье, которая была опубликована в журнале Romance Studies.
По словам Герарада Чешира, речь идет о протороманском языке, предшествовавшем диалектам этой языковой семьи, на которых сейчас говорят в Испании, Португалии и Франции, а также ряде других стран. В свое время он повсеместно использовался в Средиземноморье, однако из-за того, что в средние века языком знати, церкви и государства являлась латынь, на нем практически не писали.
Напомним, в начале прошлого года о том, что им удалось расшифровать начало таинственного манускрипта Войнича, объявили ученые из Канады. Специалисты Альбертского университета, воспользовавшись мощью искусственного интеллекта, смогли не только выяснить, на каком языке создан этот уникальный документ, но и перевести первое предложение.
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