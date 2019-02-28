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Загадочная картина Мане стала центром экспозиции в парижском фонде Louis Vuitton


28.2.2019 12:13
Загадочная картина Мане стала центром экспозиции в парижском фонде Louis VuittonФото: regusto.es

Произведение искусства, по мнению французского еженедельника Le Point, можно считать одним из наиболее загадочных за всю историю искусства.

Посетителей как магнитом притягивала работа известного художника Эдуара Мане "Бар в "Фоли-Бержер", представленная в парижском Фонде Louis Vuitton. В эти дни там проходит экспозиция коллекций Института искусства Курто.

Как отмечают эксперты издания Le Point, последнее творение Мане представляет собой одну из самых больших тайн в истории искусства.

Один из родоначальников импрессионизма в прошлом был частым гостем в этом кабаре "Прекрасной эпохи". Над полотном художник работал по памяти, но официантка Сюзон, запечатленная в черном декольтированном платье на первом плане картины, в те годы действительно работала в "Фоли-Бержер".





Автор: Злата Богатова
Прочтений: 162

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