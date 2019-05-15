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Топ-менеджер филиала «Роскосмоса» заочно уволился, сбежав за границу
15.5.2019 15:21
Фото: compromat.ws
"Роскосмос" подтвердил увольнение главы НИИ КП.
Как стало известно, Юрий Яскин, ранее занимавший пост гендиректора предприятия НИИ КП, которое входит в корпорацию, подал заявление об увольнении, находясь за границей.
По данным РИА Новости, в пресс-службе госкорпорации уже подтвердили сведения, распространившиеся в российских СМИ. В настоящее время Юрий Яскин находится на территории Европы, куда еще в минувшем апреле отправился под предлогом командировки. Выехав за пределы РФ, он через некоторое время прислал из-за рубежа заявление об увольнении. В качестве причины Яскин указал собственное желание.
Представители корпорации пояснили, что Яскин покинул пост 17 апреля, сейчас бывшим руководителем "занимаются компетентные органы". Уточняется, что в соответствии с действующим законодательством, Яскин имел право дистанционно направить заявление.
Не уточняя каких-либо деталей, в госкорпорации также отметили, что на предприятии, которым руководил Яскин, сейчас проводится проверка. На пост гендиректора НИИ КП назначили Алексея Шашкова.
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