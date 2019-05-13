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Соловьев изгнал из студии украинского эксперта после слов о Бандере
06:46
Фото: mk.ru
Иностранный политолог решил высказаться в поддержку Бандеры, на что ведущий незамедлительно отреагировал.
Запись выпуска программы "Кто против?" размещена на YouTube-канале «России 24».
Оживленный обмен мнениями произошел, когда в студии обсуждались вооруженные силы Украины. В тот момент ведущий Владимир Соловьев отметил, что в соседнем государстве в последнее время все чаще популяризируется тема нацизма и образ Степана Бандеры. Собеседники также говорили об историческом значении Иосифа Сталина, в частности, его роли в победе в Великой Отечественной войне.
Украинский журналист Всеволод Непогодин отметил, что Степан Бандера, выступавший на стороне Адольфа Гитлера, в действительности вел борьбу со сталинизмом. Ведущий в ответ обозвал его сволочью и предложил немедленно покинуть студию.
Напомним, около месяца назад Соловьев выгнал из студии приглашенного на его передачу польского политолога Якуба Корейбу из-за высказываний о советской истории и гибели евреев в период Второй мировой войны. Инцидент случился во время эфира программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", которая выходит на телеканале "Россия 1".
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