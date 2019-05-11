Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter РПЦ: Не стоит возрождать культ личности, приписывая Сталину победу в ВОВ

09:39

Фото: patrioty.org.ua



Руководитель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион обратился к общественности с призывом не стремиться к возрождению культа личности Иосифа Сталина, когда главе советского государства приписывают Победу в Великой Отечественной войне.



Своим мнением по этому вопросу представитель РПЦ поделился в программе "Церковь и мир", которая выходит в эфир телевизионного канала "Россия-24".



Как подчеркнул архиерей, именно на Иосифе Сталине лежит ответственность за массовые репрессии 1920-1930-х годов, и церковь уже предельно "ясно выразила" отношение к событиям этого исторического периода. "Новомученики и исповедники" были канонизированы, напомнил митрополит.



Рассуждая о личной роли Сталина в Победе в Великой Отечественной войне, священнослужитель сказал, что этот вопрос продолжает вызывать оживленные обсуждения. Существуют различные взгляды на деятельность главы государства, результатом которых стало существенное ослабление советской армии в 1930-е годы.



Множество талантливых и успешных военачальников тогда расстреляли, обвинив в госизмене. После массовых репрессий советская армия в итоге была совершенно не готова к войне с Германией. При этом митрополит Иларион напомнил о том, как Сталин игнорировал все донесения о готовящемся нападении на СССР. Среди источников такого рода информации был и знаменитый разведчик Рихард Зорге.



Автор: Злата Богатова

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