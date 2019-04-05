Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Соловьев прогнал из студии польского эксперта

11:25

Фото: vk.com



Российский телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии приглашенного на его передачу польского политолога Якуба Корейбу.



Причиной конфликта стали высказывания гостя о советской истории и гибели евреев в период Второй мировой войны.



После того, как политолог начал делиться мнением во время эфира программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" (выходит на телевизионном канале "Россия 1"), ведущий, потеряв терпение, обвинил поляка во лжи и изгнал из студии.



В ответ на высказывания Якуба Корейбы Владимир Соловьев спросил, все ли тот сказал, а потом предложил ему покинуть студию самостоятельно, пока он "не взял за нос и не выкинул" гостя. Иначе ведущему не удастся "удержать Сатановского и Сосновского", ведь большинство польских евреев в годы войны погибли по вине именно поляков, а не нацистов.



Корейба перед этим не стеснялся в выражениях, называя присутствующих в студии "отвратительными шовинистами". Польский эксперт, в частности, утверждал, что тема гибели евреев в его стране в период Второй мировой войны является исключительно делом Варшавы, при этом Варшава никому ничего не должна. Погибших евреев и их потомков поляк называл "притворяющимися жуликами".



Автор: Злата Богатова

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