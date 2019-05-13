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Оренбургского подростка обвиняют в убийстве сверстника
13.5.2019 23:38
Фото: v-moldove.ru
Следственные органы по факту гибели 17-летнего юноши возбудили уголовное дело по статье "Убийство" в отношении сверстника подростка.
В прошлом подозреваемого уже привлекали к уголовной ответственности.
ЧП случилось в минувшие выходные. В субботу, 11 мая, на территории садового некоммерческого товарищества "Осинки" нашли тело парня с явными следами криминальной смерти.
Полицейские довольно быстро установили личность подозреваемого, который оказался сверстником погибшего подростка. 17-летний житель города Соль-Илецка, учившийся в колледже и в прошлом уже привлекавшийся к уголовной ответственности, был задержан.
В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что подростковая компания отмечала день рождения. В ходе конфликта, разгоревшегося между двумя юношами, один из них достал нож и нанес оппоненту два удара. Они оказались смертельными - парень скончался на месте.
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