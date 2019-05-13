Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Красноярском после удара отца скончалась восьмимесячная девочка

13.5.2019 21:44

Фото: vademec.ru



По версии следствия, нетрезвый мужчина, раздраженный детским плачем, нанес несколько ударов дочери по голове. Спустя некоторое время девочка скончалась в больнице.



По факту трагедии уже возбудили уголовное дело, ведется расследование.



Как передают региональные СМИ со ссылкой на представителей СУ СКР по Красноярскому краю, ребенок получил травму еще 3 мая. В тот день 28-летний житель населенного пункта Знаменка оставался дома один с восьмимесячной дочерью. Младенец плакал, раздражая отца, после чего мужчина несколько раз ударил маленькую дочку рукой по голове.



На следующий день, когда состояние девочки начало резко ухудшаться, ее доставили в больницу. Несмотря на все усилия медиков, спустя пять дней ребенок скончался. В медицинском учреждении у младенца диагностировали черепно-мозговую травму.



Отец, оказавшийся подозреваемый, пояснил, что был пьян. Уголовное дело в его отношении возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, который повлек за собой по неосторожности смерть потерпевшего.



В ведомстве также отметили, что в прошлом мужчина уже был судим, его привлекали к ответственности за хранение наркотических веществ.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 184

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