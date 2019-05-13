|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Красноярском после удара отца скончалась восьмимесячная девочка
13.5.2019 21:44
Фото: vademec.ru
По версии следствия, нетрезвый мужчина, раздраженный детским плачем, нанес несколько ударов дочери по голове. Спустя некоторое время девочка скончалась в больнице.
По факту трагедии уже возбудили уголовное дело, ведется расследование.
Как передают региональные СМИ со ссылкой на представителей СУ СКР по Красноярскому краю, ребенок получил травму еще 3 мая. В тот день 28-летний житель населенного пункта Знаменка оставался дома один с восьмимесячной дочерью. Младенец плакал, раздражая отца, после чего мужчина несколько раз ударил маленькую дочку рукой по голове.
На следующий день, когда состояние девочки начало резко ухудшаться, ее доставили в больницу. Несмотря на все усилия медиков, спустя пять дней ребенок скончался. В медицинском учреждении у младенца диагностировали черепно-мозговую травму.
Отец, оказавшийся подозреваемый, пояснил, что был пьян. Уголовное дело в его отношении возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, который повлек за собой по неосторожности смерть потерпевшего.
В ведомстве также отметили, что в прошлом мужчина уже был судим, его привлекали к ответственности за хранение наркотических веществ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|