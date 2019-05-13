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В Буркина-Фасо атакована церковь: погибли 6 человек
13.5.2019 10:41
Фото: vk.com
Нападению подверглась католическая церковь в небольшом городке Дабло на севере страны.
Как передает радиостанция RFI, вскоре после начала воскресной службы в храм ворвалась группа боевиков.
Вооруженные люди начали стрелять по верующим, которые находились в здании, а потом подожгли церковь. Покинув место происшествия, боевики атаковали несколько близлежащих магазинов и кафе. Жертвами инцидента стали шесть человек, сведения о количестве пострадавших уточняются.
По словам мэра Дабло Османа Зонго, нападавших было не менее двадцати.
Сразу после ЧП силовики приступили к проведению спецоперацию по розыску злоумышленников. Власти города отдали распоряжение о закрытии всех магазинов, сообщает Agence France-Presse.
Северные регионы Буркина-Фасо периодически подвергаются атакам джихадистов в последние четыре года. Не так давно экстремисты начали проявлять активность и в других районах, в частности, в восточных и западных областях. Инциденты также фиксируются у границ с соседними Бенином и Того.
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