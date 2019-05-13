ИнтерНовости - новости в стране и мире
Власти ОАЭ опровергли сведения о серии взрывов на нефтяных танкерах
 Власти ОАЭ опровергли сведения о серии взрывов на нефтяных танкерах
Названа причина обысков у первого заммэра Якутска
Названа причина обысков у первого заммэра Якутска
Под Хабаровском пропали четверо рыбаков
Под Хабаровском пропали четверо рыбаков
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Соловьев изгнал из студии украинского эксперта после слов о БандереСоловьев изгнал из студии украинского эксперта после слов о Бандере
Трамп выразил намерение провести встречу с Путиным на саммите G20 в Японии Трамп выразил намерение провести встречу с Путиным на саммите G20 в Японии
Названа причина обысков у первого заммэра ЯкутскаНазвана причина обысков у первого заммэра Якутска
В Буркина-Фасо атакована церковь: погибли 6 человекВ Буркина-Фасо атакована церковь: погибли 6 человек
В Магадане пропал четырехлетний ребенокВ Магадане пропал четырехлетний ребенок

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Стань ЗВЕЗДОЙ Яндекс.Дзен и получи ценный приз! МайСтань ЗВЕЗДОЙ Яндекс.Дзен и получи ценный приз! Май
Конкурс "Лучший пользователь мая" с Fairy на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с Fairy на MyCharm.ru
Екатерина великаяЕкатерина великая
Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)
Лисичка мстительницаЛисичка мстительница

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Буркина-Фасо атакована церковь: погибли 6 человек


13.5.2019 10:41
В Буркина-Фасо атакована церковь: погибли 6 человекФото: vk.com

Нападению подверглась католическая церковь в небольшом городке Дабло на севере страны.

Как передает радиостанция RFI, вскоре после начала воскресной службы в храм ворвалась группа боевиков.

Вооруженные люди начали стрелять по верующим, которые находились в здании, а потом подожгли церковь. Покинув место происшествия, боевики атаковали несколько близлежащих магазинов и кафе. Жертвами инцидента стали шесть человек, сведения о количестве пострадавших уточняются.

По словам мэра Дабло Османа Зонго, нападавших было не менее двадцати.

Сразу после ЧП силовики приступили к проведению спецоперацию по розыску злоумышленников. Власти города отдали распоряжение о закрытии всех магазинов, сообщает Agence France-Presse.

Северные регионы Буркина-Фасо периодически подвергаются атакам джихадистов в последние четыре года. Не так давно экстремисты начали проявлять активность и в других районах, в частности, в восточных и западных областях. Инциденты также фиксируются у границ с соседними Бенином и Того.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Французские архитекторы предлагают установить на соборе Парижской Богоматери стеклянную крышу Французские архитекторы предлагают установить на соборе Парижской Богоматери стеклянную крышу
Далай-лама объяснил, существует ли он на самом делеДалай-лама объяснил, существует ли он на самом деле
Источник назвал гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100 неминуемой Источник назвал гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100 неминуемой
Селин Дион обиделась на Анджелину Джоли за отказ сыграть ее рольСелин Дион обиделась на Анджелину Джоли за отказ сыграть ее роль
Задержан мужчина, планировавший покушение на японского принца ХисахитоЗадержан мужчина, планировавший покушение на японского принца Хисахито

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 851


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru