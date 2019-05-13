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В Магадане пропал четырехлетний ребенок
13.5.2019 09:03
Фото: vk.com
Девочка ушла с детской площадки, расположенной около ее дома, в минувшее воскресенье, 12 мая. В поисках ребенка участвуют сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры, сообщает агентство "Интерфакс".
ЧП случилось в воскресенье, 12 мая. Четырехлетняя девочка гуляла неподалеку от дома. Сразу после того, как обнаружилось, что ребенок ушел с детской площадки в неизвестном направлении, были начаты поиски. Результатов пока нет, где находится девочка, пока не установлена.
В поисках ребенка задействованы сотрудники МЧС и полиции, а также волонтеры. Информация об исчезновении девочки активно распространяется в СМИ и социальных сетях, сообщается со ссылкой на региональное СУ СКР.
Следственные органы по факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело по статье "Убийство", рассматривается ряд версий.
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