ИнтерНовости - новости в стране и мире
Поиски туристов, погибших под лавиной на Алтае, возобновят через полтора месяца
 Поиски туристов, погибших под лавиной на Алтае, возобновят через полтора месяца
В Индии число жертв циклона "Фани" увеличилось до 43
В Индии число жертв циклона "Фани" увеличилось до 43
Источник назвал гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100 неминуемой
 Источник назвал гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100 неминуемой
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Киеве заявили, что могли бы вернуть Донбасс за суткиВ Киеве заявили, что могли бы вернуть Донбасс за сутки
Глава Госдепа отменил визит в МосквуГлава Госдепа отменил визит в Москву
Семья Алсу отреагировала на слухи о том, что они требовали засекретить итоги проверки «Голоса»Семья Алсу отреагировала на слухи о том, что они требовали засекретить итоги проверки «Голоса»
В Индонезии назвали причины смерти около 500 сотрудников избиркомов, умерших во время выборовВ Индонезии назвали причины смерти около 500 сотрудников избиркомов, умерших во время выборов
Французские архитекторы предлагают установить на соборе Парижской Богоматери стеклянную крышу Французские архитекторы предлагают установить на соборе Парижской Богоматери стеклянную крышу

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Стань ЗВЕЗДОЙ Яндекс.Дзен и получи ценный приз! МайСтань ЗВЕЗДОЙ Яндекс.Дзен и получи ценный приз! Май
Конкурс "Лучший пользователь мая" с Fairy на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с Fairy на MyCharm.ru
Екатерина великаяЕкатерина великая
Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)
Лисичка мстительницаЛисичка мстительница

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Глава Госдепа отменил визит в Москву


07:27
Глава Госдепа отменил визит в МосквуФото: parstoday.com

Как передает РИА Новости, госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео принял решение об изменении программы официальной поездки в Россию.

Ранее предполагалось, что глава американского Госдепа посетит Москву.

Несмотря на изменения в расписании американского деятеля, как и планировалось ранее, Майк Помпео завтра проведет встречи с главой российского государства Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Оба события состоятся в Сочи.

Сегодня представитель американского руководства направится в Брюссель, где будет обсуждать с европейскими лидерами самые "неотложные вопросы". Среди тем, которые будут подниматься в рамках официального визита Майка Помпео, будет ситуация, связанная с иранской ядерной сделкой.

Напомним, ранее личный адвокат президента США Дональда Трампа отменил визит в Киев. Причиной этого стали враги американского лидера, которые сейчас есть в окружении нового главы Украины Владимира Зеленского.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

После возвращения на Украину Саакашвили намерен "спасать Грузию"После возвращения на Украину Саакашвили намерен "спасать Грузию"
Зеленский сравнил Порошенко с туристом, который уносит из отеля тапочкиЗеленский сравнил Порошенко с туристом, который уносит из отеля тапочки
Обвиняемого в нападении на синагогу в Калифорнии могут приговорить к смертной казниОбвиняемого в нападении на синагогу в Калифорнии могут приговорить к смертной казни
Ученые открыли ранее неизвестный миграционный маршрут человека прямоходящегоУченые открыли ранее неизвестный миграционный маршрут человека прямоходящего
В Бресте россиянку задержали при попытке ввоза из Польши более 100 кг наркотиков В Бресте россиянку задержали при попытке ввоза из Польши более 100 кг наркотиков

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 851


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru