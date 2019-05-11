|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Глава Госдепа отменил визит в Москву
07:27
Фото: parstoday.com
Как передает РИА Новости, госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео принял решение об изменении программы официальной поездки в Россию.
Ранее предполагалось, что глава американского Госдепа посетит Москву.
Несмотря на изменения в расписании американского деятеля, как и планировалось ранее, Майк Помпео завтра проведет встречи с главой российского государства Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Оба события состоятся в Сочи.
Сегодня представитель американского руководства направится в Брюссель, где будет обсуждать с европейскими лидерами самые "неотложные вопросы". Среди тем, которые будут подниматься в рамках официального визита Майка Помпео, будет ситуация, связанная с иранской ядерной сделкой.
Напомним, ранее личный адвокат президента США Дональда Трампа отменил визит в Киев. Причиной этого стали враги американского лидера, которые сейчас есть в окружении нового главы Украины Владимира Зеленского.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|