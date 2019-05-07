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Иран отказался от части обязательств по ядерной сделкеИран отказался от части обязательств по ядерной сделке
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Иран отказался от части обязательств по ядерной сделке


12:27
Иран отказался от части обязательств по ядерной сделкеФото: livejournal.com

Официальный Тегеран направил соответствующие письма в адрес пяти государств — членов соглашения по иранской ядерной программе, проинформировав их о приостановке выполнения части обязательств.

Как передает РИА Новости, президент страны Хасан Роухани сделал официальное заявление в телеэфире.

Глава иранского государства, выступление которого транслировал телевизионный канал Press TV, рассказал о содержании писем, направленных официальным Тегераном в Берлин, Лондон, Москву, Париж и Пекин. Как заявил Хасан Роухани, иранская сторона, в частности, проинформировала о том, что соблюдала все обязательства. После того, как прошел год, Тегеран не хочет покидать СВПД. "Сегодня будут приняты новые шаги в рамках соглашения", — подчеркнул иранский лидер.

Иранские власти решили изменить свою политику по двум пунктам, которые связаны с хранением запасов обогащенного урана и тяжелой воды. По словам Роухани, партнерам дается шестьдесят дней для выполнения всех обязательств, касающихся обеспечения интересов Тегерана, включая банковскую и нефтяную сферы. В случае, если это не произойдет, Иран намерен приостановить мероприятия по модернизации реактора в Араке и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

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