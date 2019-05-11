|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Адвокат главы США не приедет в Киев из-за "врагов Трампа" в окружении Зеленского
11.5.2019 17:46
Фото: washingtonpost.com
Стала известна причина, по которой отменил визит на Украину личный адвокат главы Соединенных Штатов, передают американские СМИ.
Как заявил Руди Джулиани, в окружении нового украинского лидера якобы есть враги Дональда Трампа.
Личный адвокат американского президента планировал в ближайшее время посетить Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Однако Руди Джулиани неожиданно объявил об отмене визита. Позже юрист прояснил причины своего решения в эфире телевизионного канала Fox News.
По словам юриста, он испытывает опасения, связанные с тем, что Зеленского окружают "враги президента США". Джулиани отметил, что информация поступила "от двух очень надежных людей". Судя по этим данным, среди приближенных нового украинского лидера сейчас есть коррумпированные люди, которых можно считать врагами Трампа.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|