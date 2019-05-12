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Скончалась актриса Пегги Липтон, сыгравшая в сериале «Твин Пикс»
12.5.2019 17:11
Фото: vk.com
В США ушла из жизни известная киноактриса и модель Пегги Липтон, которая сыграла одну из главных героинь культового сериала "Твин Пикс".
Артистка скончалась на 73-году жизни. Липтон долгое время боролась с онкологическим заболеванием.
Как передает агентство Associated Press, информация о смерти Пегги Липтон поступила от дочерей актрисы. Они сообщили, что их мать умерла от рака.
В 2004 году врачи диагностировали у актрисы онкологическое заболевание. Пегги Липтон прошла тогда кур лечения, который продолжался около года.
Пегги Липтон стала известной еще до того, как ее пригласили в сериал "Твин Пикс", где она сыграла хозяйку кафе Норму Дженнингс. В 1971 году актриса стала лауреатом премию "Золотой глобус" за роль в многосерийной картине "Отряд "Стиляги". Однако после сотрудничества с Дэвидом Линчем популярность Липтон еще более возросла, приобретя мировой масштаб.
Весной 2017 года состоялась премьера нового сезона знаменитого телевизионного сериала "Твин Пикс". В картине сыграли многие актеры, участвовавшие в первой части картины, в том числе, Пегги Липтон. Предполагалось, что в фильме снимется Дэвид Боуи, но артист скончался незадолго до начала съемок.
"Твин Пикс: Возвращение" стал последним фильмом для известного актера пуэрториканского происхождения Мигеля Хосе Феррера. Артист ушел из жизни в конце 2016 года после долгой борьбы с раком. Артисту, сыгравшему у Дэвида Линча эксперта-патологоанатома Альберта Розенфельда, был лишь 61 год.
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