|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Индонезии назвали причины смерти около 500 сотрудников избиркомов, умерших во время выборов
12.5.2019 15:59
Фото: vzglyad.az
Власти страны прокомментировали случившееся, назвав причины гибели представителей избирательных комитетов, передает ТАСС.
Большинство людей скончались из-за инфаркта и инсульта.
Власти Индонезии назвали основные причины смерти членов избиркомов, которые скончались во время подведения итогов выборов, состоявшихся в середине минувшего апреля. Как передает газета The Straits Times, большинство сотрудников умерли в результате инфаркта и инсульта.
Соответствующее заключение дали эксперты, подготовившие доклад для министерства здравоохранения республики. Опубликовав часть отчета, газета уточняет, что в общей сложности в период подсчета голосов умерли около пятисот сотрудников избирательных комитетов. В тексте также указано, что причиной смерти становились приступы астмы и острые респираторные заболевания. Возраст скончавшихся работников составлял от 50 до 70 лет.
Отмечается также, что самое большое количество смертельных случаев было зафиксировано на территории провинции Западная Ява. Там во время недавних выборов скончался 131 человек, работавший на избирательных участках.
Генсек Минздрава Оскар Примади, прокомментировав выводы экспертов, решительно опроверг домыслы оппозиции о том, что власти страны якобы устраняли всех, кто не мог обеспечивать нужные результаты голосования.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|