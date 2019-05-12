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Французские архитекторы предлагают установить на соборе Парижской Богоматери стеклянную крышу
12.5.2019 15:25
Фото: euroradio.fm
Французское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures представило на своем сайте проект, названный Palingenesis (в переводе с греческого - возрождение, регенерация).
Согласно замыслу авторов, Нотр-Дам может стать зданием "с позитивной энергией, которое производит больше энергии, чем потребляет", передает РИА Новости.
Французские архитекторы считают, что можно построить крышу, которая окажется способной поглощать свет. В результате собор сможет производить электричество и тепло. Предполагается также наладить пассивную вентиляцию здания.
Деревянные конструкции каркаса крыши разработчики предлагают покрыть трехмерными кристаллами стекла. В состав специального "органического активного слоя", как назвали его французские архитекторы, будет входить азот, водород, кислород и углерод. В результате крыша сможет поглощать свет, преобразовывая его в энергию. "Кристаллические пластинки" будут частично открываться. Возникающие в этот момент воздушные потоки будут доходить до самой верхушки шпиля, рассчитывают авторы идеи.
На крыше, отмечается в проекте, вполне можно устроить общественную ферму. В год один человек сможет вырастить "до двадцати пяти килограммов фруктов и овощей на квадратный метр". Урожай в бюро предлагают раздавать бесплатно.
Напомним, крыша исторического здания, считающегося одним из символов не только Парижа, но и Франции, была уничтожена в результате крупного пожара. ЧП случилось в середине минувшего апреля. Возгорание началось в строительных лесах, которые сейчас окружают конструкции крыши южного трансепта здания, где в последнее время проводились восстановительные работы.
Оценив масштабы ущерба, нанесенного пламенем, специалисты пришли к выводу, что реставрация собора Парижской Богоматери потребует не менее десяти лет. Как заявил руководитель французской федерации GMH, которая объединяет строительные компании, занимающейся реставрацией старинных зданий, Фредерик Летоффе, важно заранее "обеспечить безопасность на объекте, а это потребует кропотливой работы". Летоффе подчеркивал, что необходима временная конструкция, способная защищать собор от осадков.
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