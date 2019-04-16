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На восстановление Нотр-Дама потребуется до 15 лет


16.4.2019 23:21
На восстановление Нотр-Дама потребуется до 15 летФото: euroradio.fm

По мнению французских специалистов, реставрация собора Парижской Богоматери, пострадавшего от сильного пожара, потребует не менее десяти лет.

Как заявил прессе руководитель французской федерации GMH Фредерик Летоффе, вероятно, будет необходим и более долгий период.

Глава федерации, которая объединяет строительные компании, занимающейся реставрацией старинных зданий, отметил, что очень важно будет заранее "обеспечить безопасность на объекте, а это потребует кропотливой работы". По словам Фредерика Летоффе, речь, в частности, идет об установке временной конструкции, способной защищать собор от осадков.

Напомним, крыша собора сгорела в результате крупного ЧП. После того, как в чердачном помещении началось возгорание, экстренные службы полностью эвакуировали старинное здание. Борьба с пламенем продолжалась на протяжении девяти часов.

Автор: Злата Богатова

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