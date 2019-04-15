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В столице Франции горит Собор Парижской Богоматери
15.4.2019 20:35
Фото: euroradio.fm
Экстренные службы Парижа уже провели экстренную эвакуацию всех посетителей.
Как передают французские СМИ, возгорание началось в чердачном помещении.
Сигнал о ЧП в соборе Notre-Dame поступил на пульт экстренных служб примерно в 18:50 по местному времени (19:50 по Москве).
По предварительным данным, возгорание началось в строительных лесах, которые сейчас окружают конструкции крыши южного трансепта здания, где в последнее время проводились восстановительные работы.
По словам очевидцев, на текущий момент пламенем объята практически вся крыша. Огонь уже достигает розы (круглого окна) трансепта.
Сведений о пострадавших из официальных источников пока не поступало.
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