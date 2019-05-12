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В Ростовской области два человека погибли при взрыве газа в жилом доме
12.5.2019 14:05
Фото: vk.com
ЧП случилось на территории населенного пункта Чистоозерный в Каменском районе, передают российские СМИ.
Сначала была подтверждена гибель одного человека, но после разборов завалов спасатели извлекли еще одно тело.
По мнению специалистов, дом, где произошел взрыв, не пригоден к проживанию. Можно ли будет его восстановить, выясняют эксперты, отмечает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на представителей регионального правительства сообщается, что местные власти выплатят семьям погибших по одному миллиону рублей. Соответствующее решение уже принял губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Операция на месте ЧП к настоящему времени практически завершена. Как сообщил журналистам замначальника ГУ МЧС России по региону Ярослав Гладченко, в поврежденном взрывом здании разобраны конструкции и усилены междуэтажные перекрытия между первым и вторым этажом.
Взрыв бытового газа прогремел в 16-квартирном жилом доме минувшей ночью, примерно в 00:30 по московскому времени. Жертвами ЧП стали два человека, еще двое получили травмы и были доставлены в ЦГБ Каменск-Шахтинска.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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