Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Далай-лама объяснил, существует ли он на самом деле

11.5.2019 21:02

Фото: buddistt.ru



Далай-лама объяснил, существует ли он в действительности.



Как сообщает РИА Новости, Его Святейшество также говорил о путях избавления от привязанностей и ненависти, без чего невозможно в полной мере обрести счастье на пути к просветлению.



В резиденции Далай-ламы в североиндийской Дхарамсале в предгорьях Гималаев прошли учения. Среди тех, кто съехался со всех концов мира, было немало россиян. В их числе были как практикующие последователи буддизма, так и просто интересующиеся этим направлением философии.



По словам Далай-ламы, все живые существа, включая насекомых, стремятся избежать страданий и достичь счастья. Однако привязанность и ненависть остаются главными причинами страданий.



Как и другие омрачения, как и сама карма, привязанность и ненависть являются следствиями неведения и неправильного восприятия мира. Корнем неведения, подчеркнул Далай-лама, стоит считать цепляние за якобы "самосущее бытие". В действительности же его не существует.



Общаясь с последователями, Далай-лама также затронул вопрос существования, которое возможно исключительно на относительном уровне. Обращаясь к российским ученикам, он отметил, что они, вероятно, думают, что видят Далай-ламу. Однако ни его тело, ни его речь не является Далай-ламой. По его словам, невозможно "указать пальцем" на что-то конкретное и "сказать точно: вот, это – Далай-лама".



Духовный учитель пояснил, что все явления представляют собой лишь людские представления о них, некие обозначения, которые стали удобными для человеческого разума. Вместе с тем, "все явления взаимозависимы", и именно это является предметом изучения современной квантовой физики, заключил Далай-лама.



Автор: Злата Богатова

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