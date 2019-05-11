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В столице Колумбии прогремел взрыв, есть жертвы
11.5.2019 16:28
Фото: livejournal.com
По предварительным данным, в результате взрыва в Боготе погибли четыре человека, еще десять были экстренно госпитализированы с травмами.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.
Как пишут латиноамериканские СМИ, инцидент случился накануне днем на западе колумбийской столицы. В результате мощного взрыва, который произошел в одном из жилых домов, от полученных травм на месте погибли четыре человека.
Со ссылкой на источники в экстренных службах Боготы сообщается, что в больницы с ранениями были экстренно доставлены по меньшей мере десять человек. Взрыв был такой силы, что пострадало несколько автомобилей, которые в момент ЧП проезжали около здания.
Правоохранители перекрыли район, где случился взрыв, на месте продолжают работу пожарные и врачи. Согласно первым выводам специалистов, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.
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