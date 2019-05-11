|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Афганские силовики ликвидировали более 20 талибов
11.5.2019 15:58
Фото: sana.af
Боевики были уничтожены в результате авиаудара, передает информационное агентство Khaama Press.
Как стало известно, афганские силовики осуществили успешную операцию в районе Хакрез (провинция Кандагар).
На юге Афганистана ликвидировано не менее 21 боевика радикального движения "Талибан" (в РФ деятельность организации признана экстремистской и официально запрещена).
На территории Кандагара обстановка в последнее время остается неспокойной, отмечает агентство. В нескольких районах провинции продолжают проявлять активность талибы.
Тем временем на северо-западе Афганистана боевики "Талибана" практически одновременно атаковали несколько КПП в Афганистане. Инциденты были зафиксированы в провинции Бадгис.
Как передает агентство "Синьхуа", в результате нападений погибли двадцать четыре военнослужащих, одиннадцать были ранены.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|