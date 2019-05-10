|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
США: Китайские хакеры похитили личные данные 78 млн человек
10.5.2019 23:50
Фото: inruza.ru
Министерство юстиции Соединенных Штатов сделало заявление о том, что члены хакерской группировки из Китая обвиняются в хищении персональных данных 78 миллионов человек. По мнению американских властей, гражданин КНР Ван Фуцзе и ряд других лиц в 2015 году смогли взломать информационные базы крупной медицинской страховой компании Anthem.
Хакерская группировка, в состав которой входили граждане КНР, осуществила "исключительно сложную" операцию. Целью ее было хищение личных данных, пояснили в Минюсте США.
Как заявил помощник генпрокурора Соединенных Штатов Брайан Бенчковски, обвинительное заключение свидетельствует о том, что речь идет об одном "из наихудших компьютерных взломов" за всю историю. Представитель официального Вашингтона при этом подчеркнул, что группировка, базирующаяся в Китае, действует с чувством полной безнаказанности.
Во время атаки на базы Anthem были похищены личные данные - имена, номера телефонов и адреса электронной почты более 78 млн граждан США. Кроме того, в распоряжении злоумышленников оказались сведения о номерах социального страхования (SSN). Располагая этой информацией, опасаются правоохранители, преступники могли осуществлять различные мошеннические действия, в частности, подавать от имени заявления на выдачу кредитных карт.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|