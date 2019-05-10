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Обвиняемого в нападении на синагогу в Калифорнии могут приговорить к смертной казни
10.5.2019 22:49
Фото: lemonde.co.il
Федеральные власти выдвинули против 19-летнего Джона Эрнеста более ста пунктов обвинения, пишут американские СМИ.
Молодому человеку, который обвиняется в вооруженном нападении на синагогу в Калифорнии, может грозить высшая мера наказания.
Как сообщает телевизионный канал ABC 10 News, против Эрнеста было выдвинуто в общей сложности 109 обвинений в совершении преступлений, которые связаны с ненавистью. Кроме того, калифорнийского стрелка обвиняют в умышленном поджоге мечети в городе Эскондидо. ЧП случилось в марте этого года.
Инцидент в синагоге калифорнийского города Поуэй произошел вечером 27 апреля. В результате вооруженного нападения погиб один человек, четверо получили ранения. Среди пострадавших были несовершеннолетние дети и раввин Исроэл Гольдштейн.
Как писали ранее американские СМИ, в момент совершения преступления нападавший был в шлеме и бронежилете. Незадолго до ЧП на одном из сайтов праворадикальной направленности появилось послание пользователя, который именовался JohnTEarnest. Автор этого обращения отмечал, что "вдохновлен" действиями Роберта Боуэрса, который атаковал синагогу в Питтсбурге, и Брентона Тарранта, устроившего бойню в мечетях новозеландского города Крайстчерч.
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