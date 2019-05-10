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Продюсера Mash задержали за подделку документов ради сведений о крушении SSJ-100
10.5.2019 12:16
Фото: rbk.ru
Стали известны причины задержания продюсера телеграм-канала Mash, передает агентство "Интерфакс". Как стало известно, речь идет о попытке использования поддельного запроса от имени Генеральной прокуратуры в целях получения информации о недавней авиакатастрофе в Шереметьево.
Со ссылкой на источник, осведомленный о ходе расследования, уточняется, что один из продюсеров Mash лично явился к столичным авиадиспетчерам. Предъявив некую бумагу, он потребовал предоставить ему записи переговоров пилотов попавшего в аварию самолета.
Заподозрив неладное, авиадиспетчеры решили обратиться в правоохранительные органы. В результате мужчина, не представлявшийся журналистом, был задержан. При этом запрос от Генпрокуратуры, при помощи которого он пытался получить сведения об аварийном Sukhoi Superjet 100, оказался фальшивым.
По факту ЧП уже возбудили уголовное дело.
Главный редактор телеграм-канала Максим Иксанов, подтвердив сведения о задержании сотрудника, заявил о том, что не представляет, с чем может быть связано расследование. По словам Исксанова, вскоре после инцидента в их офис пришли полицейские. Проведя обыски, они изъяли все компьютеры и провели допрос ряда присутствовавших там сотрудников. Главред отметил, что его подчиненные подвергались запугиванию со стороны силовиков.
Трагедия в Шереметьево произошла вечером 5 мая. Воздушное судно SSJ-100 "Аэрофлота", следовавшее из столицы в Мурманск, через полчаса после взлета вернулось в Москву. Экипаж запрашивал аварийную посадку. Во время приземления лайнер загорелся. В результате авиакатастрофы погиб сорок один человек.
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