|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Ведущего Би-би-си уволили за сравнение сына британского принца Гарри с шимпанзе
9.5.2019 23:32
Фото: vk.com
О случившемся рассказал сам Дэнни Бейкер, опубликовавший оскорбительный пост в Twitter.
По данным ТАСС, официального подтверждения об увольнении ведущего от пресс-службы корпорации пока не последовало.
Как рассказал 61-летний Дэнни Бейкер, его якобы уволили за твит, где он решил изобразить первенца принца Гарри и его супруги Меган Маркл в виде обезьяны. По словам ведущего национальной радиостанции BBC Radio 5 Live, после твита он был уволен. Опубликованное Бейкером в минувшую среду изображение практически сразу вызвало обширный резонанс. Черно-белое фото, на которой можно было увидеть пару, держащую за руку шимпанзе в человеческой одежде, сопровождали слова: "Королевский младенец покидает больницу".
Позднее Бейкер принес извинения за свою выходку и удалил твит, что не отразилось на шквале критики, которая продолжает на него обрушиваться со всех сторон, отмечают британские СМИ.
Накануне, 8 мая, британский принц Гарри и его супруга, бывшая американская киноактриса Меган Маркл впервые показали общественности новорожденного сына. На официальном фото новоиспеченные родители были запечатлены вместе с малышом в Георгиевском зале Виндзорского замка. Спустя некоторое время герцог и герцогиня Сассекские объявили, что определились с именем для своего первенца. Мальчика будут звать Арчи Харрисоном Маунтбаттеном-Виндзором.
Напомним, ребенок появился на свет ранним утром в понедельник, 6 мая. Примерно через час после того, как у Меган Маркл отошли воды, было объявлено о появлении на свет нового члена британской королевской семьи - Елизавета II стала прабабушкой в восьмой раз. Отмечалось также, что при рождении малыша, который весил 3,3 кг, присутствовал принц Гарри.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|