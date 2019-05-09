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Ведущего Би-би-си уволили за сравнение сына британского принца Гарри с шимпанзе


9.5.2019 23:32
Ведущего Би-би-си уволили за сравнение сына британского принца Гарри с шимпанзеФото: vk.com

О случившемся рассказал сам Дэнни Бейкер, опубликовавший оскорбительный пост в Twitter.

По данным ТАСС, официального подтверждения об увольнении ведущего от пресс-службы корпорации пока не последовало.

Как рассказал 61-летний Дэнни Бейкер, его якобы уволили за твит, где он решил изобразить первенца принца Гарри и его супруги Меган Маркл в виде обезьяны. По словам ведущего национальной радиостанции BBC Radio 5 Live, после твита он был уволен. Опубликованное Бейкером в минувшую среду изображение практически сразу вызвало обширный резонанс. Черно-белое фото, на которой можно было увидеть пару, держащую за руку шимпанзе в человеческой одежде, сопровождали слова: "Королевский младенец покидает больницу".

Позднее Бейкер принес извинения за свою выходку и удалил твит, что не отразилось на шквале критики, которая продолжает на него обрушиваться со всех сторон, отмечают британские СМИ.

Накануне, 8 мая, британский принц Гарри и его супруга, бывшая американская киноактриса Меган Маркл впервые показали общественности новорожденного сына. На официальном фото новоиспеченные родители были запечатлены вместе с малышом в Георгиевском зале Виндзорского замка. Спустя некоторое время герцог и герцогиня Сассекские объявили, что определились с именем для своего первенца. Мальчика будут звать Арчи Харрисоном Маунтбаттеном-Виндзором.

Напомним, ребенок появился на свет ранним утром в понедельник, 6 мая. Примерно через час после того, как у Меган Маркл отошли воды, было объявлено о появлении на свет нового члена британской королевской семьи - Елизавета II стала прабабушкой в восьмой раз. Отмечалось также, что при рождении малыша, который весил 3,3 кг, присутствовал принц Гарри.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 264

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