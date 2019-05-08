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Принц Гарри и Меган Маркл выбрали имя для сына
8.5.2019 23:11
Фото: lenta.ru
Счастливые супруги опубликовали первое фото своего первенца. Как стало известно, герцог и герцогиня Сассекских назовут ребенка Арчи.
Бывшая американская актриса Меган Маркл стала матерью ранним утром 6 мая, подарив супуругу сына весом 3,3 кг.
В официальном Instagram аккаунте молодой семьи, где ранее был размещен первый снимок малыша, появились сведения о том, что герцог и герцогиня Сассекские определились с именем наследника. Ребенка будут звать Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор.
Титул мальчика в этом сообщении не указан. Как полагают британские СМИ, оживленно обсуждающие все подробности долгожданного появления на свет ребенка принца Гарри и Меган Маркл, мальчик, вероятно, пока не будет наделен титулом по желанию родителей.
Напомним, первенец герцога и герцогиня Сассекскиих родился ранним утром минувшего понедельника, 6 мая. Примерно через час после того, как у Меган Маркл отошли воды, было объявлено о появлении на свет нового члена британской королевской семьи - Елизавета II стала прабабушкой в восьмой раз. Отмечалось также, что при рождении малыша, который весил 3,3 кг, присутствовал принц Гарри.
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