Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве после ДТП скончался Сергей Доренко

23:05

Фото: minval.az



Первоначально в СМИ появились сообщения об экстренной госпитализации журналиста после дорожной аварии. Отмечалось также, что в больнице Сергей Доренко пережил клиническую смерть.



Позже были подтверждены сведения о том, что Доренко скончался на 60-м году жизни.



Как передает телевизионный канал РЕН ТВ, известный российский журналист Сергей Доренко скончался в больнице, куда был доставлен после ДТП.



Согласно предварительным выводам медиков, причиной смерти могла быть острая сердечная недостаточность, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в медицинских кругах российской столицы.



Вместе с тем, аналогичный диагноз ставится практически во всех случаях, когда человек скоропостижно скончался, отметил источник. Чем было вызвано состояние недостаточности сердечной деятельности, предстоит установить экспертам.



Ранее стало известно о ДТП, в которое попал журналист. По уточненным сведениям, журналисту стало плохо, когда он управлял мотоциклом. Именно это и стало причиной аварии - Доренко упал с транспортного средства, потеряв управление. Представители радиостанции "Говорит Москва", главным редактором которой являлся Сергей Доренко, подтвердили информацию о том, что его кончина была вызвана естественными факторами.



К настоящему времени уже известно, что журналист будет похоронен на Троекуровском кладбище.



Автор: Злата Богатова

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