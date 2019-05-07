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В Москве из-за плохой погоды отменили воздушную часть парада Победы


12:06
В Москве из-за плохой погоды отменили воздушную часть парада ПобедыФото: vk.com

Как сообщили в эфире Первого канала, по причине тумана и низкой облачности организаторами парада было принято решение об отмене воздушной части парада.

Информацию об изменении планов торжественного мероприятия подтвердили в Минобороны.

По словам официальных представителей военного ведомства, в Московском регионе отмечаются достаточно сложные метеорологические условия, включая место ранее запланированного маршрута пролета авиации. В связи с этим программа парада Великой Победы была изменена.

Ранее командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш, прокомментировавший подготовку к параду в эфире Первого канала, пояснил, что решение о том, будет ли в мероприятии участвовать авиация, принимает руководство оборонного ведомства.

Ранее планировалось, что в параде, посвященному 74-й годовщины Победы, который состоится на главной площади России, символично пролетят более семидесяти самолетов. Предполагалось, что они поднимутся на высоту от 150 до 450 метров, в зависимости от типа воздушного судна, развивая при этом скорость от 200 до 550 километров в час.

Автор: Злата Богатова

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