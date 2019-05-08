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Житель Пензенской области убил односельчанина и двоих, а потом покончил с собой
8.5.2019 22:40
Фото: tom.ru
По данным РИА Новости, мужчина совершил самоубийство, когда его блокировали полицейские.
Причиной конфликта стала бытовая ссора - после перепалки с сожительницей житель Пензенской области напал на гостей, вступившихся за женщину.
Жертвой ЧП стал случайно оказавшийся рядом местный житель. Тридцатилетний мужчина, проезжая на машине, стал свидетелем того, как его односельчанин устроил поножовщину. Выйдя из автомобиля, водитель решил вмешаться и утихомирить хозяина. Однако к тому времени тот уже взял в руки самозарядный карабин и смертельно ранил молодого человека.
Со ссылкой на региональное управление СКР уточняется, что инцидент произошел ночью во вторник в населенном пункте Топлое Малосердобинского района. 57-летний местный житель и его подруга принимали гостей. После того, как хозяин повздорил с сожительницей, их знакомые - супружеская пара - решили заступиться за женщину. Подозреваемый в ответ на их увещевания схватил нож и нанес гостям ранения в живот. Окровавленные люди выбежали на улицу, где их и увидел погибший позднее односельчанин.
Когда к месту ЧП прибыли полицейские в сопровождении сотрудников СОБРа, хозяин дома был блокирован. Сдаваться мужчина отказался. Вскоре стало известно, что он предпочел покончить с собой, пояснили в местных правоохранительных органах.
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