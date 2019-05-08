ИнтерНовости - новости в стране и мире
В США вновь произошла стрельба в школе: один подросток погиб, семь ранены
В США вновь произошла стрельба в школе: один подросток погиб, семь ранены
На Алтае при сходе лавины погибли семь туристов из Новосибирска
 На Алтае при сходе лавины погибли семь туристов из Новосибирска
В Дагестане известная телеведущая скончалась, попав в два ДТП
В Дагестане известная телеведущая скончалась, попав в два ДТП
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве из-за плохой погоды отменили воздушную часть парада ПобедыВ Москве из-за плохой погоды отменили воздушную часть парада Победы
Ученые обнаружили на дне Марианской впадины существа в алюминиевой бронеУченые обнаружили на дне Марианской впадины существа в алюминиевой броне
Селин Дион обиделась на Анджелину Джоли за отказ сыграть ее рольСелин Дион обиделась на Анджелину Джоли за отказ сыграть ее роль
Кокорина и Мамаева приговорили к реальному наказанию Кокорина и Мамаева приговорили к реальному наказанию
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали имя для сынаПринц Гарри и Меган Маркл выбрали имя для сына

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Стань ЗВЕЗДОЙ Яндекс.Дзен и получи ценный приз! МайСтань ЗВЕЗДОЙ Яндекс.Дзен и получи ценный приз! Май
Конкурс "Лучший пользователь мая" с Fairy на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с Fairy на MyCharm.ru
Екатерина великаяЕкатерина великая
Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)
Лисичка мстительницаЛисичка мстительница

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Житель Пензенской области убил односельчанина и двоих, а потом покончил с собой


8.5.2019 22:40
Житель Пензенской области убил односельчанина и двоих, а потом покончил с собойФото: tom.ru

По данным РИА Новости, мужчина совершил самоубийство, когда его блокировали полицейские.

Причиной конфликта стала бытовая ссора - после перепалки с сожительницей житель Пензенской области напал на гостей, вступившихся за женщину.

Жертвой ЧП стал случайно оказавшийся рядом местный житель. Тридцатилетний мужчина, проезжая на машине, стал свидетелем того, как его односельчанин устроил поножовщину. Выйдя из автомобиля, водитель решил вмешаться и утихомирить хозяина. Однако к тому времени тот уже взял в руки самозарядный карабин и смертельно ранил молодого человека.

Со ссылкой на региональное управление СКР уточняется, что инцидент произошел ночью во вторник в населенном пункте Топлое Малосердобинского района.  57-летний местный житель и его подруга принимали гостей. После того, как хозяин повздорил с сожительницей, их знакомые - супружеская пара - решили заступиться за женщину. Подозреваемый в ответ на их увещевания схватил нож и нанес гостям ранения в живот. Окровавленные люди выбежали на улицу, где их и увидел погибший позднее односельчанин.

Когда к месту ЧП прибыли полицейские в сопровождении сотрудников СОБРа, хозяин дома был блокирован. Сдаваться мужчина отказался. Вскоре стало известно, что он предпочел покончить с собой, пояснили в местных правоохранительных органах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 202

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Под Новгородом найдены останки тысяч советских мирных граждан, убитых нацистамиПод Новгородом найдены останки тысяч советских мирных граждан, убитых нацистами
Иран отказался от части обязательств по ядерной сделкеИран отказался от части обязательств по ядерной сделке
В украинских Карпатах грузовик с туристами упал в реку, сорвавшись с 40-метрового обрываВ украинских Карпатах грузовик с туристами упал в реку, сорвавшись с 40-метрового обрыва
Названы регионы, жители которых активнее всего поддержали дочь АлсуНазваны регионы, жители которых активнее всего поддержали дочь Алсу
Трое пострадавших при стрельбе в Университете Северной Каролины находятся в критическом состоянииТрое пострадавших при стрельбе в Университете Северной Каролины находятся в критическом состоянии

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 851


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru