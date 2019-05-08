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В Дагестане известная телеведущая скончалась, попав в два ДТП
8.5.2019 12:12
Фото: vk.com
Первое ДТП случилось на улице Ярагского в Махачкале, передают российские СМИ.
Информацию о гибели 42-летней Тамилы Абдуллаевой, которая скончалась в карете скорой помощи, подтвердил источник в правоохранительных органах республики.
Махачкала. 7 мая. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Полиция устанавливает причину ДТП в Дагестане, в результате которого погибла женщина, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Трагедия случилась вечером минувшего понедельника, 6 мая. Как стало известно, сначала телеведущая местного телеканала "MTV-Махачкала" попала под колеса автомашины ВАЗ-2111, за рулем которой находился 22-летний молодой человек.
Установлено, что водитель совершил наезд на женщину, которая пыталась перейти проезжую часть в неустановленном месте. Когда 42-летнюю жительницу Махачкалы, которая получила травмы, везли в больницу, в скорую врезалась еще одна легковая машина. В результате телеведущая скончалась.
Полиция выясняет, кто управлял автомобилем, который столкнулся со скорой.
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