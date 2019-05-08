|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США вновь произошла стрельба в школе: один подросток погиб, семь ранены
8.5.2019 11:27
Фото: evpatoriatime.com
Инцидент зафиксирован в одном из образовательных учреждений пригорода Денвера (штат Колорадо).
Как пишут американские СМИ, все раненые и погибший являются учащимися этой школы.
Прибывшие к месту ЧП полицейские, учитывая, что в здании оставался третий стрелок, провели полную эвакуацию территории школы. Всех учащихся и сотрудников образовательного учреждения оперативно вывезли в безопасное место на автобусах.
Обстоятельства инцидента, в результате которого один подросток погиб и семеро были доставлены в больницу, сейчас выясняют правоохранительные органы. Состояние трех пострадавших медики оценивают как тяжелое.
Со ссылкой на источники в полицейском управлении Денвера телевизионный канал CBS информирует о задержании двух человек. Известно, что подростки, подозреваемые в причастности к случившемуся, также учатся в школе STEM, которая находится в районе Хайлендс Рэнч.
В минувшем апреле была найдена мертвой вооруженная 18-летняя Сол Паис, считавшаяся "чрезвычайно опасной". Из-за ее угроз незадолго до этого закрыли большую часть школ в Колорадо, включая печально известное образовательное учреждение "Колумбайн".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|