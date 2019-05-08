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В Японии машина врезалась в колонну детсадовцев: погибли двое детей
8.5.2019 09:23
Фото: sb.by
Трагедия случилась сегодня утром в японском городе Оцу, где автомобиль врезался в колонну дошкольников.
В результате ЧП погибли двое детей - мальчик и девочка, обоим было по два года.
Как передает агентство Киодо, состояние четырех пострадавших детей врачи оценивают как тяжелое. Они доставлены в больницу в бессознательном состоянии.
ЧП случилось, когда тринадцать дошкольников в сопровождении двух воспитателей вышли на прогулку. После того, как в их колонну врезался автомобиль, взрослых также направили в больницу с травмами.
Обстоятельства трагического инцидента выясняет полиция, которая на месте смертельного ДТП задержала двух женщин. Одна из них управляла машиной, а другая ехала в ней в качестве пассажира.
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