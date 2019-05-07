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Пограничники пресекли попытку вывезти в Казахстан льва, амурских тигров и других зверей


08:40
Пограничники пресекли попытку вывезти в Казахстан льва, амурских тигров и других зверейФото: stuttgarter-zeitung.de

Следственные органы Алтайского края уже возбудили по факту ЧП уголовное дело.

Как стало известно, злоумышленники пытались незаконно вывезти в другую страну свыше сорока животных, которые считаются редкими.

По данным российских СМИ со ссылкой на представителей регионального погрануправления ФСБ РФ по региону, попытка незаконного вывоза животных была выявлена и пресечена в автомобильном пункте пропуска "Веселоярск" на границе с Казахстаном. В нескольких грузовиках пограничники обнаружили свыше сорока животных и птиц. Никаких разрешительных документов лица, сопровождавшие груз, представить не смогли.

По данным ведомства, среди зверей, которых хотели вывезти в Казахстан, были африканский лев и амурские тигры, которые входят в число особо ценных животных, а также пума, гималайские и бурые медведи с детенышами, и целый ряд других зверей.

Напомним, не так давно в Саратов из Казахстана пытались тайно ввезти детенышей редких обезьян. По ценам черного рынка общая стоимость приматов могла составлять свыше миллиона рублей. По факту попытки контрабандного ввоза редких животных возбудили уголовное дело. Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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