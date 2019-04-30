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В Саратов из Казахстана пытались тайно ввезти детенышей редких обезьян
30.4.2019 14:27
Фото: baligatra.com
Саратовским таможенникам удалось пресечь попытку незаконного ввоза на территорию Российской Федерации пятерых детенышей обезьян, передают российские СМИ.
Контрабандный "груз" они выявили в поезде, который следовал из Алма-Аты.
Со ссылкой на пресс-службу Приволжского таможенного управления уточняется, что в ходе досмотра багажа у одного из пассажиров были найдены двое детенышей гиббонов и три маленькие макаки. Все обезьяны находились в специальном контейнере.
Пассажир не смог предоставить документы, которые требуются для ввоза животных в Российскую Федерацию, указывает ведомство. Учитывая, что на эти породы обезьян распространяется действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения (СИТЕС), их можно перемещать через госграницу России с государствами-членами ЕАЭС лишь при наличии специального разрешения.
Кроме того, увидев, что все животные находятся в состоянии сильного истощения, саратовские таможенники их их изъяли и передали специалистам ветеринарной клиники. Сейчас детенышей обезьян осматривают в Саратовском аграрном университете.
Отмечается, что общая стоимость приматов могла составлять свыше миллиона рублей. По факту попытки контрабандного ввоза редких животных возбудили уголовное дело. Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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