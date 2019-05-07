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В Одессе сожгли памятные таблички у Дома профсоюзов


7.5.2019 17:16
В Одессе сожгли памятные таблички у Дома профсоюзовФото: golospravdy.com

Неизвестные уничтожили таблички, установленные ранее на заборе у Дома профсоюзов в Одессе, передает интернет-издание "Таймер".

Злоумышленники сожгли памятные знаки вскоре после очередной годовщины трагедии, случившейся 2 мая 2014 года, когда погибли сорок восемь человек.

Как стало известно, в пятилетнюю годовщину трагедии люди возложили в память погибших на Куликовом поле в Одессе цветы. Но уже к семи часам утра следующего дня, - 3 мая, сотрудники местных коммунальных служб практически полностью убрали все цветы и лампадки. К тому времени там оставались лишь памятные таблички, установленные на заборе.

Вскоре мемориальные знаки, которые были прикреплены к ограде Дома профсоюзов, были сожжены неизвестными.

После того, как в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, одесские активисты "антимайдана" разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в знак протеста. 2 мая близ Греческой площади начали происходить потасовки, в которых принимали участие приехавшие в Одессу из Харькова футбольные "ультрас". Вскоре после драк были снесены палатки.

Когда подожгли Дом профсоюзов, где пытались спрятаться от агрессивных фанатов представители "антимайдана", погибли сорок восемь человек, пострадали более двух с половиной сотен. По тем, кто пытался покинуть объятое пламенем здание, радикалы открывали стрельбу.

Автор: Злата Богатова

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