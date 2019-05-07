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В Подмосковье совершено покушение на бизнесмена
7.5.2019 11:23
Фото: novorosinform.org
Полиция подмосковной Балашихи приступила к выяснению обстоятельств покушения, жертвой которого чуть не стал 30-летний бизнесмен Дмитрий Соров.
На предпринимателя покушались, когда он вышел из дома и направлялся на работу.
По предварительным данным, в бизнесмена, который в тот момент находился с супругой, стрелял неизвестный. Нападавший был в камуфляже, его лицо закрывала медицинская маска.
Инцидент случился сегодня утром на улице Добросельской, рядом с домом, где проживает 30-летний Дмитрий Сорова. В результате ЧП бизнесмен получил огнестрельные ранения в ногу и руку, его экстренно госпитализировали.
Правоохранительные органы приступили к проверке по факту случившегося.
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