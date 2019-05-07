Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В украинских Карпатах грузовик с туристами упал в реку, сорвавшись с 40-метрового обрыва

7.5.2019 10:57

Фото: hrodna.life



По уточненным данным, в машине находились туристы из Белоруссии, которые хотели принять участие в сплаве и направлялись к отправной точке маршрута.



В результате аварии погибли три человека, десять пострадали.



ЧП случилось на территории Ивано-Франковской области накануне, 6 мая. Как передает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, водитель грузового автомобиля, в котором ехали иностранные туристы, потерял управление.



Машина, сорвавшись с обрыва высотой не менее сорока метров, упала в реку Черный Черемош. В момент ЧП в грузовике находились двадцать три человека, трое из них погибли.



Шестнадцати туристам удалось выбраться из реки самостоятельно еще до прибытия спасателей, троим помогли сотрудники экстренных служб. В больницы после аварии были доставлены десять пострадавших. Состояние одной женщины врачи оценивают как тяжелое.



В ходе начатой проверки у правоохранителей появились предположения о том, что водитель грузовика мог быть пьян, отметили в силовых структурах Ивано-Франковской области.



Автор: Злата Богатова

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