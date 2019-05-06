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Женская сеть myJulia.ru
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В России могут запретить одноразовую пластиковую посуду
07:55
Фото: primeyourpump.com
Соответствующий документ готовит сейчас Минприроды РФ, передает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.
По его словам, министерство выступает "за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными странами".
Приняв решение о том, что следует поддержать мировую тенденцию, российское ведомство ведет подготовку документа, который будет призван способствовать значительному сокращению объемов использования пластика.
Дмитрий Кобылкин выразил уверенность в том, что идея будет встречена пониманием со стороны многих крупных торговых сетей. Подготовка к ограничению идет, необходимо лишь время, "чтобы осознать и принять", - подчеркнул российский министр.
Ранее в руководстве Евросоюза заявили о том, что к 2021 году предполагается полностью запретить продажу одноразовой пластиковой посуды.
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