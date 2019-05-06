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В Афганистане до 13 человек возросло число жертв атаки на полицейское управление
6.5.2019 11:24
Фото: v360nigeria.com
Согласно официальным данным, в результате инцидента погибли тринадцать полицейских.
Ранения получили пятьдесят пять человек, в том числе, представители гражданского населения, случайно оказавшиеся в месте происшествия.
Как передает телевизионный канал Tolo News, власти страны подтвердили информацию о гибели тринадцати силовиков.
Со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Афганистана уточняется, что ранения в результате ЧП получили не менее пятидесяти пяти человек. Среди пострадавших - двадцать мирных жителей.
Напомним, боевики атаковали полицейское управление в городе Пули-Хурми, который расположен на территории северной афганской провинции Баглан. Ранее поступили сведения о четырех жертвах и десятках пострадавших.
В ходе начатого по факту ЧП расследования установлено, что к атаке были причастны как минимум восемь талибов, включая одного смертника. Всех нападавших силовики ликвидировали.
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