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В Афганистане до 13 человек возросло число жертв атаки на полицейское управление


6.5.2019 11:24
В Афганистане до 13 человек возросло число жертв атаки на полицейское управлениеФото: v360nigeria.com

Согласно официальным данным, в результате инцидента погибли тринадцать полицейских.

Ранения получили пятьдесят пять человек, в том числе, представители гражданского населения, случайно оказавшиеся в месте происшествия.

Как передает телевизионный канал Tolo News, власти страны подтвердили информацию о гибели тринадцати силовиков.

Со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Афганистана уточняется, что ранения в результате ЧП получили не менее пятидесяти пяти человек. Среди пострадавших - двадцать мирных жителей.

Напомним, боевики атаковали полицейское управление в городе Пули-Хурми, который расположен на территории северной афганской провинции Баглан. Ранее поступили сведения о четырех жертвах и десятках пострадавших.

В ходе начатого по факту ЧП расследования установлено, что к атаке были причастны как минимум восемь талибов, включая одного смертника. Всех нападавших силовики ликвидировали.

Автор: Злата Богатова

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