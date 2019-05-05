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На севере Афганистана четыре человека погибли при нападении талибов на полицейских
5.5.2019 17:34
Фото: sapo.mz
Инцидент произошел в городе Пули-Хурми, который расположен на территории северной афганской провинции Баглан.
Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения о тридцати раненых.
Со ссылкой на источники в местных правоохранительных структурах уточняется, что жертвами нападения экстремистов стали четыре человека. Вместе с тем, по неподтвержденным пока официальным данным, жертвами ЧП стали пять силовиков.
По уточненной информации, ранения получили по меньшей мере пятьдесят человек.
Как стало известно, группа вооруженных боевиков движения "Талибан" (деятельность официально запрещена в России) атаковали участок полиции. Перед этим смертник привел в действие взрывное устройство.
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