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В Гизе найден один из древнейших некрополей


6.5.2019 09:05
В Гизе найден один из древнейших некрополейФото: micetimes.asia

Открытие было сделано в районе Великих пирамид Гизы, передает ТАСС.

Ученые, продолжающие исследования захоронений, уже выяснили, что в гробнице находятся останки двух человек.

Одного из тех, кто был погребен в этом некрополе, звали Бехнуи-Ка, имя второго - Нуи Ху, он обладал пятью титулами, в частности, являясь властителем территории и хранителем новых селений.

По мнению египтологов, найденный в районе Великих пирамид Гизы под Каиром некрополь можно датировать периодом Древнего царства.

Как информирует Министерство по делам древностей Египта, согласно предварительным оценкам специалистов, погребения совершались во времена, когда у власти находились фараоны IV-V династий, то есть несколько тысячелетий назад.

Автор: Злата Богатова

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