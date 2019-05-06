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В Гизе найден один из древнейших некрополей
6.5.2019 09:05
Фото: micetimes.asia
Открытие было сделано в районе Великих пирамид Гизы, передает ТАСС.
Ученые, продолжающие исследования захоронений, уже выяснили, что в гробнице находятся останки двух человек.
Одного из тех, кто был погребен в этом некрополе, звали Бехнуи-Ка, имя второго - Нуи Ху, он обладал пятью титулами, в частности, являясь властителем территории и хранителем новых селений.
По мнению египтологов, найденный в районе Великих пирамид Гизы под Каиром некрополь можно датировать периодом Древнего царства.
Как информирует Министерство по делам древностей Египта, согласно предварительным оценкам специалистов, погребения совершались во времена, когда у власти находились фараоны IV-V династий, то есть несколько тысячелетий назад.
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