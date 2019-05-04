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Стрелявший из автомата депутат Госдумы объяснил свои действия
15:12
Фото: zbp.ru
По словам уральского политика, он готов понести ответственность за свой поступок. При этом Дмитрий Ионин подчеркнул, что "с депутатов надо спрашивать" втрое больше, чем с рядовых граждан.
Ранее в Сети распространились кадры, на которых запечатлено, как депутат Ионин во дворе жилого дома ведет стрельбу из автомата.
Прокомментировав инцидент, Дмитрий Ионин выразил мнение о том, что его репутации нанесен серьезный ущерб. Вместе с тем, он готов нести ответственность.
Депутат пояснил, что за его действия, согласно действующему в России законодательству, предусмотрена административная ответственность. Поэтому он выразил готовность залатить штраф.
Депутат Госдумы от "Справедливой России" также пояснил, что причиной ЧП в городе Камышлове Свердловской области стало намерение привлечь внимание общественности к обманутым дольщикам, которых ранее обманул местный строитель.
По данным ряда СМИ, оружие, из которого велась стрельба, Ионин подарил местным юнармейцам.
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